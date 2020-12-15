Печальная церемония проходит в родном театре артиста

Валентин Гафт был кумиром миллионов советских и российских зрителей. Актер скончался из-за последствий инсульта. 15 декабря коллеги и поклонники пришли в театр "Современник" проводить Валентина Иосифовича в последний путь.

10:30 Пока проститься с легендой пришли совсем немного людей. Почтил память артиста Александр Розенбаум. Гармаш возложил цветы и сказал, что из жизни ушел один из лучших артистов знаменитого театра.

10:10 Звучит траурная музыка. По залу раскатываются звуки записи голоса Валентина Гафта. Артист читает стихи.

10:00 Желающих проститься с Валентином Иосифовичем запускают в театр. Из-за эпидемиологической обстановки всех просят соблюдать санитарные меры и надеть маски.

10:00 Желающих проститься с Валентином Иосифовичем запускают в театр.

09:59 К зданию подъехал артист Сергей Гармаш.

09:50 На сцене "Современника" стоит отрытый гроб. Последнее пристанище великого артиста усыпано цветами. Снимки опубликовало издание "Московский комсомолец".

09:40 Прощание с артистом назначено на 10 утра. В театр уже запустили журналистов, у здания пока не очень много людей.

Валентина Гафта не стало 12 декабря. Вдова Ольга Остроумова рассказывала, что последние месяцы артист был частично парализован. Здоровье знаменитости подорвал инсульт. Ближе к концу жизни Гафт уже не мог разговаривать, но оставался в твердой памяти – он узнавал каждого, кто приходил его проведать.

В жизни Валентина Иосифовича, помимо блистательных ролей и всеобщего признания, были и ужасающие трагедии. В 2002 году его единственная наследница Ольга решила уйти из жизни. Девушке было всего 29 лет.

Смерть дочери нанесла сокрушительный удар по артисту. Он долгое время находился в депрессии и не мог смириться с утратой. Об этом рассказывала экс-возлюбленная артиста художница Елена Никитина в шоу "Прямой эфир".

2020 год стал очень трагичным для театральной сферы. Друг за другом ушли великие деятели сцены – Армен Джигарханян, Михаил Жванецкий и другие. В декабре оборвалась жизнь Валентина Гафта.