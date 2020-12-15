Экс-супруга Кержакова попала в реанимацию

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У звезды оказался положительный тест на коронавирус

Бывшая супруга российского футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова оказалась в реанимации с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге.

Милана рассказала, что перед госпитализацией находилась в плохом состоянии из-за симптоматики, характерной при COVID-19, в виде высокой температуры и повышенного давления.

В настоящее время Тюльпанова находится в реанимационном отделении, о чем она сама заявила на своей странице в "Инстаграм".

Экс-супруга звездного футболиста добавила, что ей предстоит провести в больнице две недели. 

Егор МАЛКОВ

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