Вдова легендарного исполнителя призналась, что однажды столкнулась с предательством

Вдова легендарного артиста советской и российской эстрады Иосифа Кобзона Нелли рассказала о своем браке. По словам женщины, доля жены народного певца довольно тяжела.

За полвека брака с Кобзоном Нелли пришлось пройти через черную полосу невзгод и несчастья, включая предательство. Во время Олимпийских игр-1980 в Москве она попросила мужа присоединиться к ней и детям, чтобы вместе сходить посмотреть на спортивные состязания. Однако звездный супруг ответил отказом, заявив, что его ждут партийные руководители для обсуждения важнейших тем. Нелли затаила на Иосифа обиду. Однако настоящую боль она испытала из-за романа Кобзона с любовницей.

"Он отрицал, но я знала", – призналась вдова.

Нелли не смогла стерпеть измену и ушла от мужа на полгода, отправившись с детьми на дачу. Правда, когда супруга привезли на носилках домой из-за приступа радикулита на гастролях, мигом примчалась к нему из Сочи.

Однако женщина смогла пережить самые сложные события в жизни. Вдова лишь жалеет о том, что не смогла родить для покойного мужа больше двоих детей.

"Это так мало. Мне хотелось родить больше", – призналась Кобзон в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

В 1974 году у Кобзонов родился сын Андрей – всего через два года после свадьбы. А в 1976 – дочь Наталья. Сам Иосиф Давыдович, рассказала Нелли, всегда гордился своей семьей, называя ее своим главным достижением в жизни.

Ранее Нелли рассказала, как ее сына Андрея чудом смог спасти врач Леонид Рошаль, профессионализм которого позволил наследнику звездного исполнителя избежать операции.