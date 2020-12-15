В родном театре легендарного артиста проходит траурная церемония

В "Современнике" прощаются с Валентином Гафтом. Почтить его память и взглянуть на великого артиста в последний раз пришли его друзья, коллеги и поклонники.

В СМИ появились первые фото с траурной церемонии. Снимки публикует "Экспресс газета". Как видно на кадрах, гроб, где покоится Гафт, буквально утонул в красных розах.

Пришедшие проводить актера в последний путь делятся воспоминаниями и произносят слова поддержки вдове Ольге Остроумовой.

Валентин Гафт умер 12 декабря. Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище. "Утро.ру" ведет трансляцию прощания с актером.