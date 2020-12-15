Жизнь до комы: обнародованы архивные снимки дочери Кончаловского и Высоцкой

Жизнь до комы: обнародованы архивные снимки дочери Кончаловского и Высоцкой
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка более семи лет находится без сознания

Брак Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой для многих является эталоном. Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные сохранили друг к другу теплые чувства и уже много лет живут душа в душу. Не разрушила их союз и страшная трагедия, которая произошла с общей дочерью Машей. Сегодня была опубликована подборка эксклюзивных фотографий девочки до того, как она попала в аварию и впала в кому.

Несмотря на звездный статус, Андрею и Юлии удалось создать крепкую семью – в этом деле они обошлись без няни. Супруги сами растили дочь Марию и сына Петра.

Когда Маша подросла, она отправилась учиться в закрытое учебное заведение во Франции. В какой-то момент девочка решила повторить успех своей звездной мамы. Она стала сниматься в кинолентах и телепередачах. Маша росла очень талантливым ребенком, и многие были уверены, что ее ждет блестящее будущее.

Однако в 2013 году жизнь семьи перевернулась. По пути во французский отель Андрей с Юлей и Машей попали в аварию – режиссер не смог справиться с управлением. В итоге родители остались невредимыми, а не пристегнутая наследница сильно ударилась головой.

С тех пор девушка находится в коме. Французские врачи даже предлагали родителям отключить ее от аппаратов, однако те отказались. Машу перевезли в Россию, где, по слухам, она на некоторое время пришла в сознание, но потом вновь провалилась в беспамятство. Родители не готовы опустить руки и до конца будут бороться за жизнь любимой дочки.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Издание "Экспресс газета" опубликовало кадры, на которых маленькая Маша позирует вместе с папой и мамой в кафе. Также есть семейный снимок полным составом вместе с братиком Петей в канун Нового года и другие фотографии.

К слову, недавно Высоцкая показала роскошный особняк Кончаловского. Публику поразила великолепная антикварная мебель и окна в пол.

Ольга ФЕДОРОВА

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