Озаботились заранее: кто из здравствующих звезд составил завещание

Любовь Успенская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Любовь Успенская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Юрий Куклачев. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Богатые знаменитости хотят сами решать, кому что достанется после их смерти

Несмотря на яркую жизнь, наполненную эмоциями и событиями, некоторые звезды уже задумываются о смерти и дележе наследства.

Любовь Успенская

Королева шансона выглядит гораздо моложе своих 66 лет и, судя по активности на светских мероприятиях и в соцсетях, пышет здоровьем. Однако Любовь Залмановна решила, что пришло время распорядиться своим имуществом. Успенская отметила, что время сейчас неспокойное – лучше заранее решить все вопросы с завещанием и предотвратить борьбу наследников за богатства.

Любовь Успенская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

При этом артистка не стала раскрывать, кому решила оставить нажитое. Больше всего публику интересует, будет ли среди наследников 30-летняя дочка певицы Татьяна Плаксина. Известно, что их отношения весьма далеки от идеальных.

Любовь Успенская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лариса Гузеева

Главная сваха страны тоже решила подстелить соломку и загодя разрешить вопросы с распределением своих богатств. На одном из выпусков телешоу "Давай поженимся" она заявила, что все накопленное за жизнь разделит между двумя детьми Ольгой и Георгием. Лариса Гузеева считает, что все богатства должны достаться отпрыскам. Даже если в жизни знаменитости случится серьезный роман с молодым кавалером, Гузеева вовсе не хочет после смерти обогатить юного любовника. Так артистка размышляет о будущем, хотя сейчас находится в браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

Лариса Гузеева. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Юрий Куклачев

Легендарный дрессировщик как огня боится грязных разбирательств по поводу имущества после своей смерти. 71-летнему Куклачеву довелось полюбоваться на войны за наследство умерших друзей – такой шумихи вокруг своей персоны Юрий Дмитриевич точно не хочет.

Куклачев рассказал, что у него трое детей и уже много внуков. Для того чтобы родственники не рассорились между собой после кончины дрессировщика, он решил расставить все точки над i заранее.

Юрий Куклачев. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Лолита Милявская

У знаменитой певицы есть только одна наследница – 21-летняя Ева. Однако девушка страдает серьезным недугом, и не может сама о себе позаботиться. Поэтому Милявская решила вычеркнуть ее из своего завещания. Артистка опасается, что доверчивостью Евы могут воспользоваться злоумышленники, пишет издание "Семь дней". Поэтому после смерти богатства 57-летней Милявской достанутся ее родным, которые будут обязаны заботиться о дочери артистки.

Лолита Милявская. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Кстати, летом "Утро.ру" делилось подборкой рекордсменов по разводам. Некоторые успели сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз.

Ольга ФЕДОРОВА

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