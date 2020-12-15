"Ограбили": Бледанс рассказала о пережитом кошмаре

Артистка пожаловалась на знакомых супругов и попросила совета

Эвелина Бледанс опубликовала в соцсети новое фото и под ним рассказала, что ее обокрали знакомые. Как выяснилось, в действительности это был кошмар.

Артистка сообщила подписчикам об ограблении и продаже ее платьев, сумок, шляп мужчиной. И отметила, что покупательницы остались довольны приобретениями, а ее никто даже не замечал, хотя она знает и торговца нарядами, и его жену.

В заключение Бледанс написала, что так продолжалось весь... сон. Стоит ли бояться этих людей, спросила она у подписчиков.

Большинство из них стали толковать ее видение. Одни заявили. что артистке пора обновить гардероб – якобы этого "подсознание просит", цитирует "Пятый канал".

Другие назвали сон отражением страхов Эвелины. Третьи предупредили, будто это значит, что кто-то пользуется ею (именем, отношением ), и советовали присмотреться к окружающим. Нашлись и такие, кто успокоил, что не стоит опасаться. А кто-то поучительно добавил: "Ограбленным быть во сне – избавиться от злых нападок, например, желтой прессы.)  

Фоторепортаж
Эвелина Бледанс: "Расслабиться могу только в постели"
Полина ДОРОЖКИНА

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