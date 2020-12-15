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Бари Алибасов снова шокировал публику. На этот раз, стало
известно, что все богатства создателя группы "На-На" отойдут его домашней
обезьянке Маше.
Такое странное решение Бари Каримовича обнародовал его пиар-директор Вадим Горжанкин со слов юриста Алибасова Романа Кандаурова.
Оказалось, адвокат сейчас занимается разработкой алгоритма организации достойной жизни макаки после того, как ее владелец отправится на тот свет.
Так, в документе будет прописано, где должна жить обезьянка Маша, чем ее следует кормить, какие игрушки и одежду покупать. Также расписано посещение ветеринаров и зоопсихолога, пишет издание НСН.
Учитывая, что за свою жизнь Бари Алибасов сумел сколотить приличное состояние, его обезьянка Маша может ни о чем не беспокоиться.
При этом, по словам самого Алибасова, скоро на свет появится его новый наследник. Продюсер даже придумал экзотичное имя для своего будущего ребенка.
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