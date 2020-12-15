Продюсер разочаровался в людях и питает больше теплых чувств к животным

Бари Алибасов снова шокировал публику. На этот раз, стало известно, что все богатства создателя группы "На-На" отойдут его домашней обезьянке Маше.



Такое странное решение Бари Каримовича обнародовал его пиар-директор Вадим Горжанкин со слов юриста Алибасова Романа Кандаурова.

Оказалось, адвокат сейчас занимается разработкой алгоритма организации достойной жизни макаки после того, как ее владелец отправится на тот свет.

Так, в документе будет прописано, где должна жить обезьянка Маша, чем ее следует кормить, какие игрушки и одежду покупать. Также расписано посещение ветеринаров и зоопсихолога, пишет издание НСН.

Учитывая, что за свою жизнь Бари Алибасов сумел сколотить приличное состояние, его обезьянка Маша может ни о чем не беспокоиться.

При этом, по словам самого Алибасова, скоро на свет появится его новый наследник. Продюсер даже придумал экзотичное имя для своего будущего ребенка.