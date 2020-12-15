Заболел он почти два месяца назад

Сергей Шакуров угодил в одну из московских больниц. У него диагностировали коронавирус. Об этом написала в соцсети его коллега Анастасия Макеева.

"Попал в больницу с COVID-19", - сообщила она, цитирует "Пятый канал". Сама артистка удалила информацию о болезни, как рассказала сама, из-за того, что сведения были ошибкой.

Позже информацию о госпитализации Шакурова опровергла его жена. "Сергей Каюмович сейчас на съемках", а коронавирусом переболел еще в сентябре, уточнила она РБК.



В октябре известный актер был госпитализирован с вирусной пневмонией. В конце того же месяца его выписали домой на карантин. Однако из-за резкого ухудшения самочувствия народного артиста опять увезли на скорой. Теперь врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние, отмечает телеграм-канал Mash.

Сергея Шакурова знают многие. Роли в фильмах "Брежнев", где он воплотил образ главного героя. "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Визит к минотавру", "Крест", "Антикиллер" и других сделали его популярным и любимым публикой. Актеру 78 лет.