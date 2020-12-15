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Сергей Шакуров угодил в одну из московских больниц. У него диагностировали коронавирус. Об этом написала в соцсети его коллега Анастасия Макеева.
"Попал в больницу с COVID-19", - сообщила она, цитирует "Пятый канал". Сама артистка удалила информацию о болезни, как рассказала сама, из-за того, что сведения были ошибкой.
Позже информацию о госпитализации Шакурова опровергла его жена. "Сергей Каюмович сейчас на съемках", а коронавирусом переболел еще в сентябре, уточнила она РБК.
В октябре известный актер был госпитализирован с вирусной пневмонией. В конце того же месяца его выписали домой на карантин. Однако из-за резкого ухудшения самочувствия народного артиста опять увезли на скорой. Теперь врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние, отмечает телеграм-канал Mash.
Сергея Шакурова знают многие. Роли в фильмах "Брежнев", где он воплотил образ главного героя. "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Визит к минотавру", "Крест", "Антикиллер" и других сделали его популярным и любимым публикой. Актеру 78 лет.
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