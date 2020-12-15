Музыкант едко заметил, что у его коллег есть куда более важные дела

Российский исполнитель Григорий Лепс, пришедший проститься с артистом Валентином Гафтом, укорил звездных коллег за то, что последние не решили не утруждать себя личным присутствием на торжественной церемонии прощания с мэтром.

Музыкант выразил сожаление из-за того, что не смог увидеть в рядах скорбящих несколько "коллег по цеху", которые, по его словам, должны были попрощаться с легендарным культурным деятелем, о чем заявил в беседе с журналистами в театре "Современник".

Также Лепс добавил, что некоторые знаменитости, пропустившие церемонию прощания, были, вероятнее всего, заняты куда более "важными делами" в виде накладывания грима в примерочной.

Исполнитель признался, что, к несчастью, редко виделся с Гафтом. Во время их последней встречи мэтр прочитал ему стихи с сатирой, в которых упомянул, кроме Лепса, еще некоторых знаменитостей, передает mk.ru.

Церемония прощания с Валентином Гафтом прошла 15 декабря в "Современнике". Вадим Никитин, единственный наследник знаменитого артиста, не смог присутствовать на похоронах, так как ему не удалось вылететь из Бразилии из-за коронавирусных ограничений.