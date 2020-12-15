Лепс раскритиковал не пришедших на похороны Гафта звезд

Лепс раскритиковал не пришедших на похороны Гафта звезд
Григорий Лепс. Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Музыкант едко заметил, что у его коллег есть куда более важные дела

Российский исполнитель Григорий Лепс, пришедший проститься с артистом Валентином Гафтом, укорил звездных коллег за то, что последние не решили не утруждать себя личным присутствием на торжественной церемонии прощания с мэтром.

Музыкант выразил сожаление из-за того, что не смог увидеть в рядах скорбящих несколько "коллег по цеху", которые, по его словам, должны были попрощаться с легендарным культурным деятелем, о чем заявил в беседе с журналистами в театре "Современник".

Также Лепс добавил, что некоторые знаменитости, пропустившие церемонию прощания, были, вероятнее всего, заняты куда более "важными делами" в виде накладывания грима в примерочной.

Исполнитель признался, что, к несчастью, редко виделся с Гафтом. Во время их последней встречи мэтр прочитал ему стихи с сатирой, в которых упомянул, кроме Лепса, еще некоторых знаменитостей, передает mk.ru.

Церемония прощания с Валентином Гафтом прошла 15 декабря в "Современнике". Вадим Никитин, единственный наследник знаменитого артиста, не смог присутствовать на похоронах, так как ему не удалось вылететь из Бразилии из-за коронавирусных ограничений.

Егор МАЛКОВ

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Григорий Лепс, пришедший проститься с артистом Валентином Гафтом, укорил звездных коллег за то, что последние не решили не утруждать себя личным присутствием на торжественной церемонии прощания с мэтром.
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Егор МАЛКОВ, из приведенной фразы (твоей) следует, что упрекнули как раз тех, кто пришел! Читай то, что пишешь, перед публикацией! Не будет такого идиотизма!
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