Актриса поделилась тем, что ее вдохновляет

42-летняя Любовь Толкалина не перестает удивлять своих поклонников. Сегодня актриса решила поделиться своим "местом силы" – местом, где экс-супруга Егора Кончаловского черпает вдохновение. Свой рассказ звезда отечественного кинематографа дополнила серией фотографий, на одной из которых она предстала полностью обнаженной.

Артистка призналась, что вот уже несколько лет за вдохновением она ездит в место, которое расположено недалеко от Коктебеля.

"Мои друзья художники живут там обычно все лето в палатке и рисуют, рисуют, рисуют те места. От рассвета до заката", – поделилась Толкалина.

Однако все внимание пользователей "Инстаграма" привлекло фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. На снимке Любовь прикрыла глаза и прижалась к скале.

"Нереальная красота!", "Люба, вы само совершенство", "Вы так счастливы там, даже через фото передается порция позитива!", "Вот я думала, когда же фото появится голой Толкалиной, и чудо! Вот она во всей красе!", "В обнаженном виде вы смотритесь прекрасно", "Нимфа", – отметили поклонники.

Ранее Любовь Толкалина показала себя топлес.