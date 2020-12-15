Артиста не стало на 62-м году жизни

В московской больнице скончался Свен Гундлах. Художник и музыкант сражался с коронавирусом, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на художника Владимира Мироненко и спецкорреспондента “Ъ” Алексея Тарханова.

Как пишет "Коммерсант", из-за болезни Гундлах впал в кому, но не смог из нее выйти.

Артист организовал арт-группу "Мухоморы", а после участвовал в создании рок-группы "Среднерусская возвышенность".