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В московской больнице скончался Свен Гундлах. Художник и музыкант сражался с коронавирусом, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на художника Владимира Мироненко и спецкорреспондента “Ъ” Алексея Тарханова.
Как пишет "Коммерсант", из-за болезни Гундлах впал в кому, но не смог из нее выйти.
Артист организовал арт-группу "Мухоморы", а после участвовал в создании рок-группы "Среднерусская возвышенность".
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