"Посылал на три буквы": Ахеджакова высказалась о сложном характере Гафта

"Посылал на три буквы": Ахеджакова высказалась о сложном характере Гафта
Лея Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист и актриса часто ссорились

Сегодня, 15 декабря, в театре "Современник" состоялась церемония прощания с Валентином Гафтом. В какой-то момент слово взяла Лия Ахеджакова – актриса произнесла трогательную речь и отметила, что у покойного артиста был непростой характер.

По словам Ахеджаковой, у них с Гафтом были достаточно напряженные отношения. Валентин Иосифович часто ругал Лию за то, что она якобы работает не в полную силу. Это обижало актрису и иногда доходило до крупных ссор. Бывало, что артисты молчали по году, не желая разговаривать друг с другом.

"Неоднозначный человек, не всегда приятный... Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей!" – вспомнила Ахеджакова.

Она с горечью отметила – очень много времени было потрачено на ссоры и обиды. Поэтому теперь артистка сожалеет, что не сразу прощала Гафту его резкость, передает "Московский Комсомолец".

"Мы все время обижались друг на друга. А сейчас я плачу", – высказалась актриса.

О том, как проходила церемония прощания с Валентином Гафтом и кто пришел проводить артиста в последний путь – в материале от "Утро.ру".  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Путин обратился к Байдену после его победы

Президент России поздравил американского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей