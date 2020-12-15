Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Сегодня, 15 декабря, в театре "Современник" состоялась церемония прощания с Валентином Гафтом. В какой-то момент слово взяла Лия Ахеджакова – актриса произнесла трогательную речь и отметила, что у покойного артиста был непростой характер.
По словам Ахеджаковой, у них с Гафтом были достаточно напряженные отношения. Валентин Иосифович часто ругал Лию за то, что она якобы работает не в полную силу. Это обижало актрису и иногда доходило до крупных ссор. Бывало, что артисты молчали по году, не желая разговаривать друг с другом.
"Неоднозначный человек, не всегда приятный... Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей!" – вспомнила Ахеджакова.
Она с горечью отметила – очень много времени было потрачено на ссоры и обиды. Поэтому теперь артистка сожалеет, что не сразу прощала Гафту его резкость, передает "Московский Комсомолец".
"Мы все время обижались друг на друга. А сейчас я плачу", – высказалась актриса.
О том, как проходила церемония прощания с Валентином Гафтом и кто пришел проводить артиста в последний путь – в материале от "Утро.ру".
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое
Президент России поздравил американского политика