Артист и актриса часто ссорились

Сегодня, 15 декабря, в театре "Современник" состоялась церемония прощания с Валентином Гафтом. В какой-то момент слово взяла Лия Ахеджакова – актриса произнесла трогательную речь и отметила, что у покойного артиста был непростой характер.

По словам Ахеджаковой, у них с Гафтом были достаточно напряженные отношения. Валентин Иосифович часто ругал Лию за то, что она якобы работает не в полную силу. Это обижало актрису и иногда доходило до крупных ссор. Бывало, что артисты молчали по году, не желая разговаривать друг с другом.

"Неоднозначный человек, не всегда приятный... Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей!" – вспомнила Ахеджакова.

Она с горечью отметила – очень много времени было потрачено на ссоры и обиды. Поэтому теперь артистка сожалеет, что не сразу прощала Гафту его резкость, передает "Московский Комсомолец".

"Мы все время обижались друг на друга. А сейчас я плачу", – высказалась актриса.

О том, как проходила церемония прощания с Валентином Гафтом и кто пришел проводить артиста в последний путь – в материале от "Утро.ру".