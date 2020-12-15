Телеведущая призналась, что даже не хочет смотреть это шоу

Татьяна Лазарева раскритиковала современное развлекательное телевидение. Сама ведущая отказалась от юмористического формата, так как он больше ее не интересует. Кроме того, актриса нелестно высказалась и о программах своих коллег.

Жена Михаила Шаца с сожалением рассказала, что ее любимое шоу о воспитании детей "Проект ответственных родителей" закрыли в прошлом году. А вот другие программу на ту же тему артистка считает аморальными. В пример она привела проект, который раньше вел Николай Басков, а также шоу Дмитрия Шепелева "Ты как я".

"Это чудовищно! – возмутилась Лазарева, которая не только вести, но и смотреть такие шоу не желает. – И думаю, зрителям оно тоже неинтересно".

Ведущая также высказалась и о современных звездах. По ее словам, сейчас шоу-бизнес работает не так, как раньше, поэтому у артистов появилась возможность зарабатывать огромные суммы. Лазарева призналась в разговоре с "Экспресс газетой", что иногда даже завидует нынешним знаменитостям, ведь нет ничего плохого в том, чтобы быть молодой и богатой.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в начале этого года. Как позже говорил сам ведущий, он устал от формата ток-шоу, где обсуждают личную жизнь героев. Сейчас артист доволен новой работой, но вот некоторым зрителям программы выбор ведущего не понравился.