По словам актрисы, она сразу же влюбилась в харизматичного артиста

Елизавета Боярская вспомнила о том, как состоялась ее первая встреча с нынешним супругом Максимом Матвеевым. Актриса призналась – это была любовь с первого взгляда. Очарование артистом вынудило ее искать предлоги для новых рандеву.

В эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Боярская рассказала, что они с Максимом познакомились на пробах у Владимира Хотиненко.

"Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом", – заявила Елизавета.

Актриса поняла, что Матвеев – тот самый мужчина, который ей нужен. Она начала смотреть с ним интервью, а также надеяться на новые встречи. Однажды Боярская узнала, что Максим собирается присутствовать на премьере фильма "Стиляги" в Санкт-Петербурге. Однако актер там не появился.

К счастью, судьба оказалась к Елизавете благосклонна. Спустя несколько лет артистка все-таки встретилась с Матвеевым.

В 2010 году Елизавета и Максим сыграли свадьбу. На данный момент супруги растят двоих сыновей – 8-летнего Андрея и 2-летнего Григория.

Ранее появилась информация о том, что фотография облысевшего Матвеева шокировала его поклонников.