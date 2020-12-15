Певицу застали в объятьях другого мужчины

Иосиф Пригожин "уличил" свою супругу в измене. Продюсер опубликовал видео, где Валерия лежит в постели с другим мужчиной.

Одетую в пижаму певицу сняли в кровати рядом с неизвестным. Также Пригожин показал кадры, где артистку все тот же мужчина обнимает на балконе на фоне небоскребов. Муж звезды написал в "Инстаграм":

"Измеенаааа! На глазах у всего честного народа".

Впрочем, слова о неверности оказались всего лишь шуткой продюсера, а ролик – тизером нового клипа Валерии на песню "Пьяная". "Возлюбленным" певицы, разумеется, стал актер Роман Атапин.

В комментариях к выходу клипа отнеслись неоднозначно. Одни отметили, что с нетерпением ждут премьеры, а другие раскритиковали супругов за такой выбор репертуара:

"Докатились", "Радует, что главный герой – свежий, неизбитый актер", "Я Вас понимаю, как продюсера, но это все печально", "Не женщина, а сказка".

Ранее Валерию застали за поцелуями с Филиппом Киркоровым. Артистов сняли на эскалаторе торгового центра.