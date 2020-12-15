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Иосиф Пригожин "уличил" свою супругу в измене. Продюсер опубликовал видео, где Валерия лежит в постели с другим мужчиной.
Одетую в пижаму певицу сняли в кровати рядом с неизвестным. Также Пригожин показал кадры, где артистку все тот же мужчина обнимает на балконе на фоне небоскребов. Муж звезды написал в "Инстаграм":
"Измеенаааа! На глазах у всего честного народа".
Впрочем, слова о неверности оказались всего лишь шуткой продюсера, а ролик – тизером нового клипа Валерии на песню "Пьяная". "Возлюбленным" певицы, разумеется, стал актер Роман Атапин.
В комментариях к выходу клипа отнеслись неоднозначно. Одни отметили, что с нетерпением ждут премьеры, а другие раскритиковали супругов за такой выбор репертуара:
"Докатились", "Радует, что главный герой – свежий, неизбитый актер", "Я Вас понимаю, как продюсера, но это все печально", "Не женщина, а сказка".
Ранее Валерию застали за поцелуями с Филиппом Киркоровым. Артистов сняли на эскалаторе торгового центра.
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