Причина кроется в психологической особенности мужчины

В начале декабря Надежда Бабкина выпустила собственную книгу "Модная народная", в которой откровенно рассказала о своей жизни. Артистка не забыла затронуть тему брака. Она объяснила, почему ее супруг Евгений Гор отказывается выходить в свет с ней.

Когда СМИ впервые об отношениях Надежды и Евгения, мужчину начали подозревать в том, что он якобы преследует корыстные цели. Устав от сплетен вокруг их пары, Бабкина и Гор приняли решение больше не появляться на людях вместе. Также супруги прекратили все совместные выступления.

"Он не хочет такой публичности. Если его приглашают сниматься на телевидение одного – ходит, но вместе со мной – уже нет", – сообщила артистка.

По словам исполнительницы хита "Виновата ли я", Евгений не обладает такой закалкой, какая имеется у нее. Мужчина привык принимать все на свой счет.

"Женя принимает любой косой взгляд или шушуканье за спиной слишком близко к сердцу", – высказалась певица.

Поэтому решение не появляться вместе на публике стало для Гора настоящим спасением, передает "Вокруг ТВ".

Ранее Бабкина рассказала, что внук отказывается звать ее бабушкой.