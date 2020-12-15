Ходит один: муж Бабкиной отказывается появляться с ней на публике

Ходит один: муж Бабкиной отказывается появляться с ней на публике
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причина кроется в психологической особенности мужчины

В начале декабря Надежда Бабкина выпустила собственную книгу "Модная народная", в которой откровенно рассказала о своей жизни. Артистка не забыла затронуть тему брака. Она объяснила, почему ее супруг Евгений Гор отказывается выходить в свет с ней.

Когда СМИ впервые об отношениях Надежды и Евгения, мужчину начали подозревать в том, что он якобы преследует корыстные цели. Устав от сплетен вокруг их пары, Бабкина и Гор приняли решение больше не появляться на людях вместе. Также супруги прекратили все совместные выступления.

"Он не хочет такой публичности. Если его приглашают сниматься на телевидение одного – ходит, но вместе со мной – уже нет", – сообщила артистка.

По словам исполнительницы хита "Виновата ли я", Евгений не обладает такой закалкой, какая имеется у нее. Мужчина привык принимать все на свой счет.

"Женя принимает любой косой взгляд или шушуканье за спиной слишком близко к сердцу", – высказалась певица.

Поэтому решение не появляться вместе на публике стало для Гора настоящим спасением, передает "Вокруг ТВ".

Ранее Бабкина рассказала, что внук отказывается звать ее бабушкой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей