Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
В начале декабря Надежда Бабкина выпустила собственную книгу "Модная народная", в которой откровенно рассказала о своей жизни. Артистка не забыла затронуть тему брака. Она объяснила, почему ее супруг Евгений Гор отказывается выходить в свет с ней.
Когда СМИ впервые об отношениях Надежды и Евгения, мужчину начали подозревать в том, что он якобы преследует корыстные цели. Устав от сплетен вокруг их пары, Бабкина и Гор приняли решение больше не появляться на людях вместе. Также супруги прекратили все совместные выступления.
"Он не хочет такой публичности. Если его приглашают сниматься на телевидение одного – ходит, но вместе со мной – уже нет", – сообщила артистка.
По словам исполнительницы хита "Виновата ли я", Евгений не обладает такой закалкой, какая имеется у нее. Мужчина привык принимать все на свой счет.
"Женя принимает любой косой взгляд или шушуканье за спиной слишком близко к сердцу", – высказалась певица.
Поэтому решение не появляться вместе на публике стало для Гора настоящим спасением, передает "Вокруг ТВ".
Ранее Бабкина рассказала, что внук отказывается звать ее бабушкой.
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое
Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты