Певица и артист участвуют в новогодних съемках

Ольга Бузова часто делится с подписчиками тем, что происходит в ее насыщенной на разные события жизни. Певица опубликовала ролик, где она участвует в съемках вместе с Филиппом Киркоровым. По некоторым данным, артисты готовят новогодний сюрприз для своих многочисленных поклонников.

На видео, опубликованном в "Инстаграм", одетая в пышное красное платье Ольга держит в руке бокал шампанского. Пока Бузова смотрит в объектив камеры, Киркоров, пользуясь моментом, опустошает свой сосуд. Увидев это, певица начинает громко смеяться.

Далее Филипп Бедросович стал пародировать изрядно подвыпившего человека.

"С Новым годом, с новым счастьем!" – едва ворочая языком, произнес король российской эстрады.

К нему тут же присоединилась исполнительница хита "Мало половин". Ольга моментально вжилась в роль, изображая перебравшую с алкоголем девушку. Затем оба, шатаясь, начали издавать бессвязные звуки, передает Телеграм-канал "НеМалахов".

Ранее появилась информация о том, что Филипп Киркоров оказался в центре скандала на "Песне года". Артист поругался с режиссером торжества Александром Ревзиным.