Артиста тут же окрестили альфонсом

В период предновогодних дней звезды российского шоу-бизнеса почти круглосуточно пропадают на съемках праздничных концертов, которые зрители увидят только в новогоднюю ночь. Любовь Успенская решила поделиться с поклонниками закулисьем съемок и опубликовала фотографию в объятиях молодого певца.

В артисте поклонники сразу же узнали Алексея Воробьева, который в последнее редко появляется на сцене.

"Все твои разочарования в любви позади. Теперь ты встретил настоящую Любовь. Любовь Успенскую", – подписала романтический снимок королева русского шансона.

Только поклонники, кажется, не поняли шутку, поэтому тут же набросились на певицу и ее молодого коллегу. В комментариях Воробьева назвали альфонсом, а саму Успенскую "бабушкой". Однако преданные фанаты артистки отметили, что пара неплохо сморится вместе.

"Пошлость какая", "Бабушка старушка", "Шутка конечно, но выглядят очень хорошо", "Крыша поехала...", "Какие вы классные!", "Очень красивая пара", "Как не надоело в таком возрасте кривляться", "Решил, что альфонсом проще жить, любовь для него дорого", – разделились мнения подписчиков певицы.

Ранее Любовь Успенская призналась, что уже составила завещание. Королева шансона захотела заранее решить судьбу своего имущества.