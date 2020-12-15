Журналиста расстроило то, что проститься с артистом пришли далеко не все коллеги

Станислав Садальский высказался о церемонии прощания с Валентином Гафтом, которая состоялась сегодня в театре "Современник". На личной инстаграм-странице артист поделился своим негодованием.

Садальского возмутило то, что проводить Валентина Иосифовича в последний путь пришло крайне мало народу.

"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, – практически никого", – заявил журналист.

По словам блогера, новый художественный руководитель театра, Виктор Рыжаков, вообще не явился на прощание. Свое отсутствие он объяснил тем, что заболел.

При этом Станислав встретил на церемонии Григория Лепса и Александра Розенбаума.

Особое впечатление на Садальского произвела речь Лии Ахеджаковой. Артист отметил, что она очень хорошо говорила, а также немного "разрядила обстановку". Актриса рассказала, что у покойного Гафта был крайне сложный характер, из-за чего коллеги постоянно ругались. Доходило даже до того, что Валентин Иосифович посылал ее. Однако сейчас женщина жалеет, что тратила время на обиды и ссоры.

Ранее стало известно о том, что Садальский вспомнил о пророчестве известной актрисы про Валентина Гафта.