Заменившая Колтового ведущая сделала признание о работе на НТВ

Заменившая Колтового ведущая сделала признание о работе на НТВ
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Актриса не ожидала приглашения на кастинг в программу "ДНК"

После гибели Александра Колтового ведущей "ДНК" стала актриса Анна Казючиц. В беседе с журналистами она рассказала, как получила работу на НТВ и как к этому отнеслись близкие.

Артистка призналась, что приглашение на роль ведущей шоу стало для нее полной неожиданностью. Тем не менее, она согласилась пойти на кастинг – об этом знал только муж Казючиц. Когда же кандидатуру Анны утвердили, семья ее с радостью поддержала.

Казючиц отметила, что относилась к Колтовому с большим уважением, поэтому надеется достойно продолжить его дело и "подхватить громкую ноту" любимого телезрителями ведущего. Несмотря на новую работу, Анна в первую очередь считает себя актрисой – она сыграла десятки ролей более чем за 20 лет – и планирует совмещать съемки в кино с программой "ДНК".

В студии шоу артистка появлялась и раньше, но в качестве приглашенного гостя. Казючиц рассказала Teleprogramma.pro, что быть ведущей сложнее – ей приходится не только слушать истории гостей, но и пытаться помочь им найти ответы на вопросы.

Напомним, что Александр Колтовой погиб при крушении самолета 7 ноября. Имя новой ведущей шоу стало известно спустя месяц.

Карина СИРАЗОВА

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