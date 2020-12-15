Несмотря на все перипетии судьбы, артистка не бросает любимое дело

В начале 1990-х имя Марины Журавлевой звучало отовсюду. Огромную популярность певице принесли такие песни, как "Белая черемуха" и "На сердце рана у меня".

В то время артистка состояла в браке с лидером рок-группы "Альфа" Сергеем Сарычевым. Мужчина всячески оберегал жену от выходок самых безрассудных поклонников.

В 1992-м году Марина и Сергей отправились на гастроли в США. Супруги приняли решение остаться жить в Америке.

В какой-то момент в жизни Журавлевой началась черная полоса. У ее дочери от первого брака, Юлии, обнаружили онкологию. К счастью, болезнь удалось победить, но Марину ждало новое потрясение. В 2000-м году певица разошлась с Сергеем Сарычевым.

Спустя некоторое время артистка встретила новую любовь. Ее третьим мужем стал американец. Супруги прожили вместе около десяти лет. Несмотря на семейную жизнь, Журавлева не забывала и о творческой деятельности. Но пик популярности прошел, поэтому ей ничего не оставалось, как петь в ресторанах, пишет "Комсомольская Правда".

В 2013 году певица выпустила свой сольный альбом "Перелетные птицы", куда вошли 16 композиций. На данный момент Марина продолжает заниматься музыкой. Иногда артистка приезжает в Россию, где участвует в ток-шоу.