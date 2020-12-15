Певица продемонстрировала отличную фигуру

Анна Седокова любит радовать поклонников откровенными снимками, на которых она предстает во всей красе. В этот раз в личном микроблоге певицы появилась еще одна смелая фотография.

На снимке Седокова позирует перед зеркалом на фоне новогодней елки. Артистка надела черное боди с одной лямкой, а также кружевные чулки. Певица игриво выставила ногу вперед, а сама при этом прикрыла глаза.

"Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я!" – написала Анна.

Поклонники творчества Седоковой пришли в восторг, глядя на новую фотографию своей любимицы.

"Анна, ты прекрасна", "Огонь", "Вы восхитительны", "Супер", "Какая роскошная, шикарная, восхитительная женщина!" – не унимались пользователи Сети.

Некоторые подписчики отметили, что артистка немного поправилась. Ей посоветовали сбросить несколько килограммов, однако Анна не стала реагировать на подобные комментарии.

Напомним, в сентябре этого года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. От предыдущих отношений у артистки осталось трое детей – дочери Алина и Моника, а также сын Гектор.

Ранее появилась информация, что Анна Седокова спела новый хит, облачившись в сексуальный наряд.