"Роскошная женщина": Седокова поделилась откровенным снимком в чулках

"Роскошная женщина": Седокова поделилась откровенным снимком в чулках
Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала отличную фигуру

Анна Седокова любит радовать поклонников откровенными снимками, на которых она предстает во всей красе. В этот раз в личном микроблоге певицы появилась еще одна смелая фотография.

На снимке Седокова позирует перед зеркалом на фоне новогодней елки. Артистка надела черное боди с одной лямкой, а также кружевные чулки. Певица игриво выставила ногу вперед, а сама при этом прикрыла глаза.

"Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я!" – написала Анна.

Поклонники творчества Седоковой пришли в восторг, глядя на новую фотографию своей любимицы.

"Анна, ты прекрасна", "Огонь", "Вы восхитительны", "Супер", "Какая роскошная, шикарная, восхитительная женщина!" – не унимались пользователи Сети.

Некоторые подписчики отметили, что артистка немного поправилась. Ей посоветовали сбросить несколько килограммов, однако Анна не стала реагировать на подобные комментарии.

Напомним, в сентябре этого года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. От предыдущих отношений у артистки осталось трое детей – дочери Алина и Моника, а также сын Гектор.

Ранее появилась информация, что Анна Седокова спела новый хит, облачившись в сексуальный наряд. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Тема сисек не раскрыта, но дрочеры все равно забрызгали слюнями все каменты в твиттере. <цензура>, сколько ни старайтесь, она всм все равно не даст. Гы.
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