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Анна Седокова любит радовать поклонников откровенными снимками, на которых она предстает во всей красе. В этот раз в личном микроблоге певицы появилась еще одна смелая фотография.
На снимке Седокова позирует перед зеркалом на фоне новогодней елки. Артистка надела черное боди с одной лямкой, а также кружевные чулки. Певица игриво выставила ногу вперед, а сама при этом прикрыла глаза.
"Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я!" – написала Анна.
Поклонники творчества Седоковой пришли в восторг, глядя на новую фотографию своей любимицы.
"Анна, ты прекрасна", "Огонь", "Вы восхитительны", "Супер", "Какая роскошная, шикарная, восхитительная женщина!" – не унимались пользователи Сети.
Некоторые подписчики отметили, что артистка немного поправилась. Ей посоветовали сбросить несколько килограммов, однако Анна не стала реагировать на подобные комментарии.
Напомним, в сентябре этого года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. От предыдущих отношений у артистки осталось трое детей – дочери Алина и Моника, а также сын Гектор.
Ранее появилась информация, что Анна Седокова спела новый хит, облачившись в сексуальный наряд.
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