Эту сумму у артиста отсудили бывшие коллеги

Разбирательства между участниками "Уральских пельменей" с бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжаются. Еще недавно экс-руководитель заявлял, что продолжит отстаивать свои интересы и отрицал информацию о каких-либо долгах. Однако в итоге артистам удалось отсудить у звезды 2,1 млн рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов и Дмитрий Брекоткин получили от бывшего руководителя "Уральских пельменей" по 533 тыс. рублей. Артисты подали в суд из-за трансляции каналом СТС пяти выпусков шоу, авторами которых они являются, после окончания срока лицензии.

Как сообщает Lenta.ru, суд полностью удовлетворил иск юмористов. Сам Нетиевский очередной проигрыш пока не прокомментировал.

Как ранее сообщали звезды юмористического шоу, бывший директор задолжал им около 5 миллионов. Из них только на судебные издержки ушло 1,5 млн рублей.