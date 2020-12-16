Актер решил подколоть натурального блондина

О личной жизни Николая Баскова ходит много слухов. Актеру то и дело приписывают романы с коллегами по сцене, а порой "золотой голос России" и сам говорит о вероятной женитьбе. Теперь поводов для обсуждений будет еще больше, ведь Виталий Гогунский рассказал о ребенке тенора.

Басков опубликовал фотографию своей кошки по кличке Шанель в "Инстаграм". Пользователи социальной сети тут же отметили, что животное выглядит очень милым. Отличился "Кузя из "Универа", который пошутил, что кошка – это ребенок артиста.

"Коля – твой ребенок, на всю страну такой один", – шутит Гогунский в комментариях под публикацией.

Сам Басков пока никак не отреагировал на шутку звезды сериала "Универ". Другие поклонники натурального блондина засыпали его кошку комплиментами. "Красавица, милашка Шанель!", Ваша кошка классная!", "Такой растерянный взгляд, но такой милый", "На вас чем то похожа", "Какая благородная малышка!" – отметили в комментариях.

Ранее Николай Басков подставил своего коллегу Филиппа Киркорова на "Песне года", чем вывел поп-короля из себя.