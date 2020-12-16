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Вчера россияне простились с великим артистом Валентином
Гафтом. Как водится в сфере шоу-бизнеса и культуры, не обошлось без скандала.
Театр "Современник" обвинили в неподобающих проводах актера такого уровня. Однако
в культурном учреждении терпеть не стали и резко высказались в ответ.
Речь идет о словах Стаса Садальского, который был обескуражен столь малым числом людей, пришедших проститься со звездой фильмов "Чародеи", "Мастер и Маргарита" и других.
Представитель театра в беседе с изданием Daily Storm заявил, что считает такой выпад абсолютно неуместным и очень неприятным. Он отметил, что нельзя забывать об эпидемиологической обстановке и требованиях Роспотребнадзора.
Сейчас театральные залы должны быть заполнены не более чем на 25%. По понятным причинам, многие пожилые артисты были вынуждены остаться дома. Все, кто смогли прийти, пришли и простились с мэтром, цитирует РИА ФАН.
"Слова Садальского не к случаю, неприятны, циничны, грубые", – отрезал работник культурного учреждения.
Впрочем, в своем гневном комментарии Садальский отмечал, что в театре как раз нет молодых узнаваемых актеров "Современника". Такие проводы артист назвал "позором".
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