Сотрудники театра считают, что достойно проводили мэтра

Вчера россияне простились с великим артистом Валентином Гафтом. Как водится в сфере шоу-бизнеса и культуры, не обошлось без скандала. Театр "Современник" обвинили в неподобающих проводах актера такого уровня. Однако в культурном учреждении терпеть не стали и резко высказались в ответ.



Речь идет о словах Стаса Садальского, который был обескуражен столь малым числом людей, пришедших проститься со звездой фильмов "Чародеи", "Мастер и Маргарита" и других.

Представитель театра в беседе с изданием Daily Storm заявил, что считает такой выпад абсолютно неуместным и очень неприятным. Он отметил, что нельзя забывать об эпидемиологической обстановке и требованиях Роспотребнадзора.

Сейчас театральные залы должны быть заполнены не более чем на 25%. По понятным причинам, многие пожилые артисты были вынуждены остаться дома. Все, кто смогли прийти, пришли и простились с мэтром, цитирует РИА ФАН.

"Слова Садальского не к случаю, неприятны, циничны, грубые", – отрезал работник культурного учреждения.

Впрочем, в своем гневном комментарии Садальский отмечал, что в театре как раз нет молодых узнаваемых актеров "Современника". Такие проводы артист назвал "позором".