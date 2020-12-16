Артист решил попробовать себя в новом амплуа

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов шокировал пользователей социальной сети. Сначала новым ютуб-шоу, а потом и резкими высказываниями в адрес Дмитрия Нагиева.

Артист в эфире собственной передачи "Пчелка" Морозов рассказал, почему же он так сильно недолюбливает телеведущего. Оказалось, что на однажды на съемках произошел неприятный инцидент.

"Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричных штанах и свитере... Мы сидели в жюри. А он очень добрый человек. Пока камеры выключены чуть ли не в десна друг с другом, за жизнь, да все такое по секретикам, друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь", – посетовал Морозов.

Тогда Нагиев оскорбил артиста "Кривого зеркала" за выбор наряда и его цвет. И, кажется, что Александр еще не отошел от обиды, потому что признался, что хочет найти ведущего "Голоса" и сжечь. "Нагиев, я тебя сожгу!" – обещает Морозов.

Ранее у Александра Морозова из "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь. Артист до последнего не хотел верить в родство, однако после принял девушку.