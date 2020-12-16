Звезда "Кривого зеркала" затаил обиду на Нагиева

Звезда "Кривого зеркала" затаил обиду на Нагиева
Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист решил попробовать себя в новом амплуа

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов шокировал пользователей социальной сети. Сначала новым ютуб-шоу, а потом и резкими высказываниями в адрес Дмитрия Нагиева. 

Артист в эфире собственной передачи "Пчелка" Морозов рассказал, почему же он так сильно недолюбливает телеведущего. Оказалось, что на однажды на съемках произошел неприятный инцидент. 

"Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричных штанах и свитере... Мы сидели в жюри. А он очень добрый человек. Пока камеры выключены чуть ли не в десна друг с другом, за жизнь, да все такое по секретикам, друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь", – посетовал Морозов.

Тогда Нагиев оскорбил артиста "Кривого зеркала" за выбор наряда и его цвет. И, кажется, что Александр еще не отошел от обиды, потому что признался, что хочет найти ведущего "Голоса" и сжечь. "Нагиев, я тебя сожгу!"  – обещает Морозов.

Ранее у Александра Морозова из "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь. Артист до последнего не хотел верить в родство, однако после принял девушку.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Господи,и этого в звёзды определили((( По ТВ решительно нечего смотреть. Журналисты и присваивают им эти звания. Вот и несёт их потом от собственной "значимости".
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