Артист балета был лично знаком с наследницей актера

Валентин Гафт не смог уберечь дочь от всех проблем и невзгод, которые на нее навалились. В итоге Ольга не выдержала и свела счеты с жизнью. Для всенародного любимца это стало настоящей трагедией, потому что с самого детства актер окружил свою наследницу любовью и заботой, стараясь делать все, чтобы она была счастлива. Друг наследницы актера Николай Цискаридзе рассказал, почему так произошло.

В эфире шоу "Пусть говорят" артист балета рассказал, что девушка была очень чувствительной. Ольга мечтала о карьере балерины, но я боялась, что все вокруг будут считать, что добиться успеха ей помогла легендарная фамилия, поэтому выступала танцовщица под фамилией матери.

Однако больше всего наследница Гафта переживала из-за семейных трудностей.

"Оля была вовлечена в развод родителей своей мамой, и это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью, и вот одна из них оказалась "успешной", – поделился Цискаридзе.

Однако несмотря на все трудности Гафт был замечательным отцом, считает танцовщик. Николай отметил, что актер баловал дочь так, как не каждый отец способен. Уже в детстве у девушки была собственная квартира.

Ранее в Москве простились с Валентином Гафтом.