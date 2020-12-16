Собчак осмеяла молодую жену Петросяна

Собчак осмеяла молодую жену Петросяна
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая позволила себе весьма ядовитое высказывание

Ксения Собчак, которая не отказывает себе в удовольствии сыпать колкостями направо и налево, на этот раз в качестве жертвы выбрала помощницу Евгения Петросяна. Телеведущая саркастически высказалась о чувстве юмора Татьяны Брухуновой.

Недавно девушка, которая с высокой долей вероятности является супругой Петросяна, опубликовала забавный пост. Татьяна выложила в "Инстаграм" картинку, где ее сравнили с черепахой Тортиллой. Подруга юмориста снялась в больших круглых очках, косынке и действительно стала походить на знаменитый сказочный персонаж. Брухуновой такой коллаж очень понравился, и она отметила, что картинка действительно смешная.

А вот Ксения Собчак придерживается другого мнения. Она выложила такую же картинку у себя в телеграм-канале и намекнула на низкое качество этой шутки. Остроумная ведущая в колком комментарии также прошлась по отношениям девушки со звездой "Аншлага".

"Когда уровень юмора "Кривого зеркала" передался половым путем", – посмеялась светская дива.

К слову, недавно Брухунова выложила трогательный пост со своим сыночком Ваганом. 

Ольга ФЕДОРОВА

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ГостьЮрий
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Кто такая Собчак мы давно знаем - пройдоха.
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