Телеведущая позволила себе весьма ядовитое высказывание

Ксения Собчак, которая не отказывает себе в удовольствии сыпать колкостями направо и налево, на этот раз в качестве жертвы выбрала помощницу Евгения Петросяна. Телеведущая саркастически высказалась о чувстве юмора Татьяны Брухуновой.



Недавно девушка, которая с высокой долей вероятности является супругой Петросяна, опубликовала забавный пост. Татьяна выложила в "Инстаграм" картинку, где ее сравнили с черепахой Тортиллой. Подруга юмориста снялась в больших круглых очках, косынке и действительно стала походить на знаменитый сказочный персонаж. Брухуновой такой коллаж очень понравился, и она отметила, что картинка действительно смешная.

А вот Ксения Собчак придерживается другого мнения. Она выложила такую же картинку у себя в телеграм-канале и намекнула на низкое качество этой шутки. Остроумная ведущая в колком комментарии также прошлась по отношениям девушки со звездой "Аншлага".

"Когда уровень юмора "Кривого зеркала" передался половым путем", – посмеялась светская дива.

К слову, недавно Брухунова выложила трогательный пост со своим сыночком Ваганом.