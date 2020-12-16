Маковецкий заразился ковидом

За известным актером наблюдают медики

Пока зараженный коронавирусом Сергей Маковецкий сидит на домашнем карантине.

О болезни известного актера сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что симптомы ковида появились у артиста еще 10 декабря. А после пришел положительный результат теста. Ситуация осложняется острой инфекцией верхних дыхательных путей. Однако пока Маковецкого госпитализировать, судя по всему, не спешат.

Официального подтверждения этой информации нет. Ни актер, ни его близкие не делали никаких заявлений о его болезни.

При этом директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок подтвердил данную информацию. По его словам, зараженный артист чувствует себя нормально и лечится дома, пишет RT.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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