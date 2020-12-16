Артистка принимает поздравления

Скандальный бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина наконец завершен. Кажется, что оба супруга наконец-то спокойно выдохнули и вернулись к привычным делам, но уже в новом статусе. Так, Пелагея приняла участие в съемках КВНа и не забыла опубликовать пару свежих фотографий со съемок. Снимки вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети.

На снимке экс-наставница "Голоса" запечатлена в черном платье-пиджаке с глубоким декольте. Образ она дополнила ярко-красной помадой.

"На съёмках КВН. Ну и это... поздравляем и желаем!" – пошутила Пелагея, добавив хештэг "я свободен".

В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что развод артистке только на пользу.

"Поля, вы моя личная богиня! Просто у меня кончились слова, от того, насколько это горячо", "Нарушаете все законы красоты", "Как же женщинам идёт правильный развод", "Ох! Шикарная! Телегин многое потерял", "Выглядите шедеврально!", "Нет слов, одни эмоции!" – написали восхищенные фанаты.

Ранее были раскрыты новые детали развода певицы и хоккеиста. Выяснилось, что помимо алиментов, Телегин будет платить Пелагее по 1 миллиону в месяц.