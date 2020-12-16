Актриса отмечает 85-летие

Путь звезды советского кинематографа Светланы Дружининой точно нельзя назвать простым. Зачастую зрители видят лишь красивую обложку, не зная, что на самом деле пришлось пережить артистам, которых знает вся страна.

Наверное, жизнь режиссера порой действительно напоминает сказку: счастливый брак, любящий сын, внуки, признание со стороны общества. Но, оказалось, что еще на заре своей славы Дружинина решила, что не будет выносить сор из избы и делать личную жизнь достоянием общественности. Однако все-таки о некоторых закулисных драмах Светланы Сергеевны все-таки известно.

Так, во всех своих интервью режиссер говорит лишь о сыне Михаиле, почти не упоминая Анатолия, названного в честь Анатолия Мукасея, с которым Дружинина уже 60 лет состоит в браке.

Звезда "Девчат" с большой неохотой отвечает на любые вопросы о старшем сыне, отмечая лишь, что он погиб в автокатастрофе. Однако с каждым годам эта версия становится все менее похожей на правду. Так, кто-то уверен, что Анатолий погиб из-за запрещенных веществ, другие же говорили, что наследник Дружининой попал в секту.

Этим объясняли уход Анатолия в Псково-Печерский монастырь. Вернувшись оттуда, он стал совсем мрачным, пишет "Собеседник". Позже у него родился сын. Однако воли к жизни, у него, видимо уже не осталось. Мужчина наложил на себя руки, оставив записку, которую позже уничтожила его возлюбленная.

Спустя время не стало и избранницы Мукасея-младшего Ирины Муравьевой-Моисеенко. Тогда внука начали воспитывать бабушка и дедушка. Внешне все вроде бы складывалось идеально, наследник снимался в работе Дружининой "Тайны дворцовых переворотов", изучал английский и развивался. Однако по прошествии лет после молодой человек рассказал, как было на самом деле.

"Я счастлив и благодарен существованию, что остался без отца и без матери. А после жил, в основном, в семейных конфликтах, досмотрах и паранойе, несмотря на то, что был накормлен, напоен и трудоустроен", – писал Даниил в своих социальных сетях.

Сейчас он и вовсе уехал на практику в Индию, спровоцировав тем самым разрыв отношений с бабушкой и дедушкой, которые перестали даже отвечать на звонки внука.

Позже родственники несколько раз мирились и снова ссорились. В одном из последних интервью разбазаривший деньги бабушки и дедушки Даниил вновь признался, что хотел бы помириться с близкими, только вот на этот раз в искренность его слов мало кто поверил.