Голубкиной пришлось через многое пройти во имя отношений с великим артистом

О любвеобильности Андрея Миронова ходило немало слухов. Однако до самой смерти он состоял в браке с артисткой Ларисой Голубкиной. Впрочем, судя по всему, заслуга в этом принадлежит самой супружнице, которая была готова отвадить соперниц от мужа и простить ему измены.



Очередная интрижка завязалась во время съемок киноленты "Будьте моим мужем". Главные роли в фильме сыграли Андрей Миронов и Елена Проклова. Любовная история стремительно переросла в настоящие чувства в реальности. Актер не на шутку увлекся своей партнершей. А та и не думала отказывать женатому коллеге.

В итоге их бурный роман стал достоянием всей съемочной площадки. Лариса тоже догадалась об измене по глазам Андрея, которые светились, когда он уезжал на репетиции этого фильма.

В конце концов, сам Миронов понял, что дела плохи. Вероятно, он все же не хотел разрушать свой брак, поэтому, когда интрижка стала перерастать в нечто большее, он бросился за помощью к жене.

Артист позвонил Ларисе и попросил ее срочно приехать. Женщина не стала откладывать спасение брака в долгий ящик и явилась прямо на съемочную площадку. Андрей был очень удивлен такому поступку любящей женщины.

Впрочем, вскоре Проклова переключила свое внимание на другого воздыхателя, и отношения коллег сошли на нет, напоминает автор канала "ЗвездыPRО" в "Яндекс.Дзен".

Кстати, по слухам, главной женщиной артиста была вовсе не Лариса. Говорят, до самой смерти он любил свою коллегу Татьяну Егорову.