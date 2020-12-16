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Несмотря на то, что этот год стал поистине сложным,
некоторые именно в 2020-м обрели свое семейное счастье. Кто из звездных
наследников связал себя узами брака – в нашем обзоре.
Сын солиста "Иванушек" Кирилла Андреева
Звездного отпрыска назвали в честь знаменитого родителя Кириллом. В этом году Кирилл Андреев младший женился на девушке по имени Аделина.
Оказалось, торжественное мероприятие отпраздновали еще в апреле, когда в стране были введены самые строгие меры против COVID-19. Молодому человеку всего 20 лет, но он решил, что уже встретил ту самую единственную. Молодожены даже обвенчались. При этом о самой Аделине толком ничего неизвестно.
К слову, квартиру для молодоженов купил известный родитель, он же оплачивал свадебные гуляния.
Сын певицы Валерии
Одним из самых громких событий уходящего года стала свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой. Наследник певицы Валерии на широкую ногу отметил знаковые перемены в своей жизни.
Поговаривали, что брак случился из-за беременности Лианы. Однако Арсений заверяет, что сразу полюбил свою супругу и теперь с радостью ждет пополнения в семействе.
Дочь звезды легендарной киноленты "Брат" Сергея Бодрова
22-летняя Ольга Бодрова тщательно следит за тем, чтобы ее личная жизнь была сокрыта от любопытных глаз. Однако о том, что наследница трагически погибшего режиссера Сергея Бодрова вышла замуж, пресса все же узнала. Ее избранником стал Сергей Быстров. Оба молодых человека трудятся в актерской среде.
Свадьба именитой наследницы проходила в семейном кругу, в окружении только самых близких людей.
Дочь режиссера Егора Кончаловского
Осенью стало известно о знаменательном событии в семействе актрисы Любови Толкалиной и кинорежиссера Егора Кончаловского. Их дочь Мария вышла замуж за финансового аналитика Никиту Кузьмина.
До того, как принять решение о серьезном шаге, молодые люди два года встречались. Из-за коронавирусных перипетий, старшие родственники не смогли присутствовать на торжественном мероприятии. Специально для них из ЗАГСа велась онлайн-трансляция, отмечает издание "Сплетник".
Кстати, ранее "Утро.ру" делилось подборкой рекордсменов по разводам. Некоторые успели сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз.
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