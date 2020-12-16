Именитые молодожены: кто из детей звезд сыграл свадьбу в 2020 году

Кирилл Андреев. Фото: instagram.com/kirill__iam Кирилл Андреев. Фото: instagram.com/kirill__iam Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: instagram.com/welcometomaria
Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: instagram.com/welcometomaria Арсений Шульгин. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin Арсений Шульгин. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin
Коронавирусные препятствия не смогли остановить влюбленные сердца

Несмотря на то, что этот год стал поистине сложным, некоторые именно в 2020-м обрели свое семейное счастье. Кто из звездных наследников связал себя узами брака – в нашем обзоре.

Сын солиста "Иванушек" Кирилла Андреева

Звездного отпрыска назвали в честь знаменитого родителя Кириллом. В этом году Кирилл Андреев младший женился на девушке по имени Аделина.

Кирилл Андреев. Фото: instagram.com/kirill__iam

Оказалось, торжественное мероприятие отпраздновали еще в апреле, когда в стране были введены самые строгие меры против COVID-19. Молодому человеку всего 20 лет, но он решил, что уже встретил ту самую единственную. Молодожены даже обвенчались. При этом о самой Аделине толком ничего неизвестно. 

К слову, квартиру для молодоженов купил известный родитель, он же оплачивал свадебные гуляния.

Кирилл Андреев. Фото: instagram.com/kirill__iam

Сын певицы Валерии

Одним из самых громких событий уходящего года стала свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой. Наследник певицы Валерии на широкую ногу отметил знаковые перемены в своей жизни.

Арсений Шульгин. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Поговаривали, что брак случился из-за беременности Лианы. Однако Арсений заверяет, что сразу полюбил свою супругу и теперь с радостью ждет пополнения в семействе.

Арсений Шульгин. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Дочь звезды легендарной киноленты "Брат" Сергея Бодрова

22-летняя Ольга Бодрова тщательно следит за тем, чтобы ее личная жизнь была сокрыта от любопытных глаз. Однако о том, что наследница трагически погибшего режиссера Сергея Бодрова вышла замуж, пресса все же узнала. Ее избранником стал Сергей Быстров. Оба молодых человека трудятся в актерской среде.

Свадьба именитой наследницы проходила в семейном кругу, в окружении только самых близких людей.

Дочь режиссера Егора Кончаловского

Осенью стало известно о знаменательном событии в семействе актрисы Любови Толкалиной и кинорежиссера Егора Кончаловского. Их дочь Мария вышла замуж за финансового аналитика Никиту Кузьмина.

Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: instagram.com/welcometomaria

До того, как принять решение о серьезном шаге, молодые люди два года встречались. Из-за коронавирусных  перипетий, старшие родственники не смогли присутствовать на торжественном мероприятии. Специально для них из ЗАГСа велась онлайн-трансляция, отмечает издание "Сплетник".

Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: instagram.com/welcometomaria

Кстати, ранее "Утро.ру" делилось подборкой рекордсменов по разводам. Некоторые успели сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз.

Ольга ФЕДОРОВА

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