Девочка скончалась от острого воспаления легких

С первой женой Татьяной Федосеевой Борис Галкин прожил три года. Тогда актер не хотел детей, однако супруга все-таки забеременела и родила дочь. Только вот малышка появилась на свет очень слабой, из-за чего через месяц новорожденной девочки не стало.

Звезда киноленты "Мы из будущего" признался, что ему очень непросто вспоминать о смерти первенца.

"Мы могли бы быть родителями. У нас девочка родилась. Она месяц прожила в роддоме. У нее было воспаление легких. Она умерла от острого воспаления легких. Тяжело тогда было", – поделился Галкин с Борисом Корчевниковым в студии программы "Судьба человека".

Однако Борис Сергеевич признается, что хоть и очень любил свою первую жену, но к отцовству он тогда точно не был готов, потому что много работал.

Напомним, что всего Галкин был женат 4 раза. Так, в сентябре этого года не стало одной из его жен Ирины Печерниковой. Звезда фильма "Доживем до понедельника" скончалась на 75-м году жизни.

Галкин признался, что просил прощения у бывшей жены, стоя у ее могилы, за то, что не удалял ей достаточно внимания.