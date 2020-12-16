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С первой женой Татьяной Федосеевой Борис Галкин прожил три года. Тогда актер не хотел детей, однако супруга все-таки забеременела и родила дочь. Только вот малышка появилась на свет очень слабой, из-за чего через месяц новорожденной девочки не стало.
Звезда киноленты "Мы из будущего" признался, что ему очень непросто вспоминать о смерти первенца.
"Мы могли бы быть родителями. У нас девочка родилась. Она месяц прожила в роддоме. У нее было воспаление легких. Она умерла от острого воспаления легких. Тяжело тогда было", – поделился Галкин с Борисом Корчевниковым в студии программы "Судьба человека".
Однако Борис Сергеевич признается, что хоть и очень любил свою первую жену, но к отцовству он тогда точно не был готов, потому что много работал.
Напомним, что всего Галкин был женат 4 раза. Так, в сентябре этого года не стало одной из его жен Ирины Печерниковой. Звезда фильма "Доживем до понедельника" скончалась на 75-м году жизни.
Галкин признался, что просил прощения у бывшей жены, стоя у ее могилы, за то, что не удалял ей достаточно внимания.
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