Кто из российских звезд выбрал себе могилу при жизни

Ряд знаменитостей заранее озаботился покупкой участка на кладбище

2020 год выдался очень тяжелым. Многие деятели искусств покинули этот мир. При этом ряд знаменитостей, несмотря на доброе здравие, тоже задумались о том, что будет с их телами после смерти.

Дмитрий Певцов

В жизни звезды "Бандитского Петербурга" Дмитрия Певцова произошла страшная беда. С момента трагической гибели его любимого сына Даниила прошло немало лет, однако артист до сих пор живет с болью в сердце.

Недавно стало известно, что Певцов решил обрести вечный покой вблизи праха сына. Артист прикупил себе могилу аккурат рядом с захоронением Дани.

Алла Пугачева

А вот 71-летняя Примадонна приобрела себе участок земли на кладбище рядом с братом. Прах Аллы Пугачевой будет покоиться на Кузьминском погосте. Именно там захоронен ее родственник Евгений Борисович. Кроме того, Алла Борисовна позаботилась и о создании семейного склепа. По некоторым данным, там будет размещен фамильный вензель или герб семьи Пугачевой, писало издание "Вокруг ТВ".

Виктор Сухоруков

На фоне ухода из жизни многих знаменитых друзей-артистов о будущем погребении задумался и звезда фильма "Брат-2". Виктор Сухоруков наказал своим родственникам похоронить его тело в родном городе Орехово-Зуево. При этом артист попросил, чтобы над его гробом не произносили громкие тирады и не устраивали всеобщий плач.