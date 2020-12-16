Кто из российских звезд выбрал себе могилу при жизни

Кто из российских звезд выбрал себе могилу при жизни
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ряд знаменитостей заранее озаботился покупкой участка на кладбище

2020 год выдался очень тяжелым. Многие деятели искусств покинули этот мир. При этом ряд знаменитостей, несмотря на доброе здравие, тоже задумались о том, что будет с их телами после смерти.

Дмитрий Певцов

В жизни звезды "Бандитского Петербурга" Дмитрия Певцова произошла страшная беда. С момента трагической гибели его любимого сына Даниила прошло немало лет, однако артист до сих пор живет с болью в сердце. 

Недавно стало известно, что Певцов решил обрести вечный покой вблизи праха сына. Артист прикупил себе могилу аккурат рядом с захоронением Дани. 

Дмитрий Певцов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Алла Пугачева

А вот 71-летняя Примадонна приобрела себе участок земли на кладбище рядом с братом. Прах Аллы Пугачевой будет покоиться на Кузьминском погосте. Именно там захоронен ее родственник Евгений Борисович. Кроме того, Алла Борисовна позаботилась и о создании семейного склепа. По некоторым данным, там будет размещен фамильный вензель или герб семьи Пугачевой, писало издание "Вокруг ТВ".

Виктор Сухоруков

На фоне ухода из жизни многих знаменитых друзей-артистов о будущем погребении задумался и звезда фильма "Брат-2". Виктор Сухоруков наказал своим родственникам похоронить его тело в родном городе Орехово-Зуево. При этом артист попросил, чтобы над его гробом не произносили громкие тирады и не устраивали всеобщий плач.

Виктор Сухоруков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА

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