"Какие взгляды": звезда "Кухни" в кружевном пеньюаре осчастливила мужчин

"Какие взгляды": звезда "Кухни" в кружевном пеньюаре осчастливила мужчин
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Актриса поделилась фрагментом закулисья

Мария Горбань периодически радует своих поклонников откровенными кадрами. В этот раз звезда "Кухни" решила поделиться бекстейдж-видео со съемок, на котором сама актриса запечатлена в тоненьком кружевном пеньюаре. 

Так, возможно, что уже совсем скоро зрители увидят Марию в том самом эффектном халате и комплекте черного белья, но уже не у нее в "Инстаграме", а на большом экране. 

Телеведущую тут же завалили восхищенными комментарии, отметив, что все мужчины на съемочной площадке не могут оторвать глаз от экранной "жены" Дмитрия Нагиева.

"Там мужчинка один, по-моему, слюной давится", "Ооо, какие взгляды у мужчин! Вот она – женщина-мечта!", "А какие у парней физиономии довольные... У всех при том!", "Великолепная и потрясающая женщина", "Все мужчины так смотрят", "Мария вы всегда просто неотразима!"

– написали в поклонники актрисы. 

Ранее Мария Горбань вспомнила, как чуть не разбилась на съемках "Орла и решки". Полет на самолете мог закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция актрисы и ее хорошая физическая подготовка.

Юлия МИХАЙЛОВА

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