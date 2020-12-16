Актриса поделилась фрагментом закулисья

Мария Горбань периодически радует своих поклонников откровенными кадрами. В этот раз звезда "Кухни" решила поделиться бекстейдж-видео со съемок, на котором сама актриса запечатлена в тоненьком кружевном пеньюаре.

Так, возможно, что уже совсем скоро зрители увидят Марию в том самом эффектном халате и комплекте черного белья, но уже не у нее в "Инстаграме", а на большом экране.

Телеведущую тут же завалили восхищенными комментарии, отметив, что все мужчины на съемочной площадке не могут оторвать глаз от экранной "жены" Дмитрия Нагиева.

"Там мужчинка один, по-моему, слюной давится", "Ооо, какие взгляды у мужчин! Вот она – женщина-мечта!", "А какие у парней физиономии довольные... У всех при том!", "Великолепная и потрясающая женщина", "Все мужчины так смотрят", "Мария вы всегда просто неотразима!"

– написали в поклонники актрисы.

Ранее Мария Горбань вспомнила, как чуть не разбилась на съемках "Орла и решки". Полет на самолете мог закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция актрисы и ее хорошая физическая подготовка.