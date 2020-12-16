Вернулся из армии: Виторган показал возмужавшего сына от первого брака

Вернулся из армии: Виторган показал возмужавшего сына от первого брака
Максим Виторган. Фото:instagram.com/mvitorgan
За этот год парень заметно повзрослел

В декабре прошлого года наследник Максима Виторгана Даниил пошел в армию. Однако вчера 20-летний юноша вернулся домой. Об этом сообщили счастливые отец и сестра Виторгана-младшего. 

На своей странице в "Инстаграм" бывший муж Ксении Собчак опубликовал фотографию сына.

"Welcome back home [Добро пожаловать домой! – прим. ред]!" – подписал фотографию Виторган. 

К слову, решение уйти в армию Даниил принял самостоятельно. У молодого человека была возможность "откосить", ведь до этого наследник Виторгана жил и учился в Англии. 

Однако Даниил решил отдать долг Родине и отслужить. Точное место его службы неизвестно, однако по погонам можно понять, что он дослужился до звания ефрейтора военно-воздушных сил. 

Также в Сети отметили, что сын Виторгана от первой жены заметно возмужал и набрал в весе после армии. Даниил стал выглядеть больше и крепче, другие же отметили, что у наследника появились характерные "папины" щеки, пишет "7дней". 

О точных планах Виторгана-младшего неизвестно, но ранее он сообщал о своем желании учиться во ВГИК. 

Ранее Витогран растрогал поклонников видео с сыном Платоном от Собчак. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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