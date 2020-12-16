"Не дает мне видеться с дочерью": звезда "Улицы разбитых фонарей" подал на развод

"Не дает мне видеться с дочерью": звезда "Улицы разбитых фонарей" подал на развод
Кадр из "Реализация" (2018)
Жена будет претендовать на имущество актера

Кажется, что в жизни Марка Горонка наступила черная полоса. Полтора года назад актер и его мама попали в жуткую аварию, после которой восстанавливаются до сих пор, а сейчас звезде сериала "Улица разбитых фонарей" придется пережить развод, который, вероятнее всего, будет скандальным. 

Актер признается, что его отношения с супругой Анной начали ухудшаться еще год назад, когда Горонок начал активно ухаживать за мамой, которая из-за аварии была вынуждена перенести несколько сложнейших операций. Только вот самого артиста никто поддерживать не стал, даже его жена, пишет StarHit.

Тогда мужчина решить проблему радикальным способом – подать на развод. Только вот теперь обиженная жена не дает актеру видеться с дочерью и намерена отсудить имущество. 

"Я за мамой ухаживаю полтора года, а жена считает, что осталась на втором плане, хотя это совсем не так. Да, мне не удавалось зарабатывать стабильно в последнее время, поэтому все рушится. К тому же из-за пандемии вынужден работать не по профессии", – пожаловался Горонок. 

Однако точное место работы артист называть не стал, добавив лишь, что не так давно его родительница перенесла сложную операцию на тазовую область. Из-за полученных травм матери актера, кажется, придется забыть о привычной жизни, посетовал Марк. 

Напомним, что в прошлом году в машину Горонка на высокой скорости врезалась иномарка. Актер и его мама получили серьезные травмы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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