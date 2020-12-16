Народная артистка раскритиковала принятые на фоне вспышки инфекции меры

Надежда Бабкина, которая весной перенесла коронавирус, возмутилась ограничениями, которые вынуждены соблюдать посетители театров. Певица призналась, что даже пытается добиться изменения решения властей.

"Тоже мне нашли самое грязное место. А метро? А рынки? Идите туда. Что вы какие-то глупости придумываете?"

– не сдержалась артистка, добавив, что театры вынуждены работать при заполняемости зала в 25%. Бабкина подчеркнула, что в ее театре "Русская песня" помещение рассчитано на тысячу зрителей, которые друг друга и так не касаются.

По мнению певицы, меры по сдерживанию коронавируса отдаляют людей от искусства, поэтому она "капает на мозги" в департаменте, чтобы запреты пересмотрели. "Призываем подумать, создать экспертизу, которая будет нас слышать, – мы будем приводить примеры. Почему без нас нас же и женят?" – высказалась Бабкина в интервью News.ru.

Напомним, что из-за COVID-19 исполнительница народной песни лежала на аппарате ИВЛ и даже побывала в коме. А уже осенью она провела юбилейный концерт, где собрала многих звезды отечественного шоу-бизнеса. Мероприятие возмутило поклонников певицы.