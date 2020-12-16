Друг семейства не исключает, что в звездном семействе еще произойдет пополнение

Друг Евгения Петросяна Георгий Териков предположил, что звезда "Кривого зеркала" может стать отцом в третий раз. Таким образом писатель укрепил слухи о том, что юморист и его супруга Татьяна Брухунова не собираются останавливаться на одном общем ребенке.

По словам Терикова, возраст здесь не имеет никакого значения.

"А почему нет?! В 75 лет все возможно. И в 80 бывает в порядке", – высказался мужчина.

Териков отметил, что вместе с Петросяном, Брухуновой и их сыном Ваганом живет еще мать Татьяны. Георгий Карпович заявил – по каким-то причинам супруга артиста стала слишком строгой, передает "Собеседник".

Говоря о том, хватает ли Евгению Вагановичу денег на воспитание наследника, писатель не стал скрывать правды.

"У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще", – рассказал он.

Териков предположил, что у Петросяна есть некие сбережения. Мужчина добавил – он несколько раз предлагал юмористу финансовую помощь, однако тот постоянно отказывался.

Напомним, помимо сына Вагана, у Петросяна есть еще дочь Викторина от первого брака. Но артист не поддерживает с ней связи.

Ранее стало известно о том, что Петросян раскаялся из-за своих резких слов о Джигарханяне.