"Красавица": Навка показала подросшую дочь от Жулина

"Красавица": Навка показала подросшую дочь от Жулина
Татьяна Навка. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фотография появилась в личном микроблоге олимпийской чемпионки

На своей инстаграм-странице Татьяна Навка опубликовала фотографию своей старшей дочери Александры Жулиной. Пользователи Сети отметили, что 20-летняя девушка очень похожа на звездную мать.

В кадре Александра позирует на фоне фигуры Татьяны Навки. Наследница фигуристки пришла покататься на коньках в ГУМ и случайно наткнулась на инсталляцию, приглашающую посетить мюзиклы на льду с участием олимпийской чемпионки.

"А Вашу маму и тут, и на ГУМ-катке показывают", - подписала фотографию Навка.

Подписчики фигуристки заявили, что Александра выглядит замечательно. Многие пришли к выводу, что девушка и ее звездная мать очень похожи.

"Красавица, вся в маму", "Очень красивая девушка!", "Искрящий взгляд мамы", "Мини-мама", – написали комментаторы.

Однако не все согласились с тем, что Александра – это копия Татьяны. Некоторые увидели в ее лице черты отца – фигуриста Александра Жулина.

Напомним, Навка и Жулин поженились в 2000-м году в Нью-Йорке. Там же у пары родилась дочь. В 2010-м году супруги объявили о разводе.

Чуть позже Татьяна познакомилась с Дмитрием Песковым. Между фигуристкой и пресс-секретарем президента России завязался роман. В 2014-м году на свет появилась их общая дочь Надежда, а в 2015-м году возлюбленные сыграли свадьбу.

Ранее появилась информация о том, что Навка готовит сюрприз с мужем Анастасии Заворотнюк. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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