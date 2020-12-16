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На своей инстаграм-странице Татьяна Навка опубликовала фотографию своей старшей дочери Александры Жулиной. Пользователи Сети отметили, что 20-летняя девушка очень похожа на звездную мать.
В кадре Александра позирует на фоне фигуры Татьяны Навки. Наследница фигуристки пришла покататься на коньках в ГУМ и случайно наткнулась на инсталляцию, приглашающую посетить мюзиклы на льду с участием олимпийской чемпионки.
"А Вашу маму и тут, и на ГУМ-катке показывают", - подписала фотографию Навка.
Подписчики фигуристки заявили, что Александра выглядит замечательно. Многие пришли к выводу, что девушка и ее звездная мать очень похожи.
"Красавица, вся в маму", "Очень красивая девушка!", "Искрящий взгляд мамы", "Мини-мама", – написали комментаторы.
Однако не все согласились с тем, что Александра – это копия Татьяны. Некоторые увидели в ее лице черты отца – фигуриста Александра Жулина.
Напомним, Навка и Жулин поженились в 2000-м году в Нью-Йорке. Там же у пары родилась дочь. В 2010-м году супруги объявили о разводе.
Чуть позже Татьяна познакомилась с Дмитрием Песковым. Между фигуристкой и пресс-секретарем президента России завязался роман. В 2014-м году на свет появилась их общая дочь Надежда, а в 2015-м году возлюбленные сыграли свадьбу.
Ранее появилась информация о том, что Навка готовит сюрприз с мужем Анастасии Заворотнюк.
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