Артист пострадал во время матча по футболу

Журналисты сообщили, что несколько дней назад Дмитрия Харатьяна срочно госпитализировали. Артист не смог самостоятельно встать после падения. Инцидент прошел во время празднования Дня Конституции 12 декабря.

В тот день команды звезд и врачей сразились на товарищеском матче по футболу, который решили провести в знак признательности тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. В команде звезд участвовали Илья Авербух, Эдгар Запашный, Михаил Гребенщиков, Валерий Ярушин, Дмитрий Харатьян и другие. Однако звезде "Гардемаринов" доиграть до конца матча не удалось – врачам пришлось на носилках уносить мужчину с поля.

Как стало известно СМИ, Харатьян повредил ногу после дриблинга и встать самостоятельно уже не смог. Фотографии с места инцидента есть в распоряжении "Московского комсомольца".

Сейчас о состоянии артиста ничего не известно – с тех пор он о своем состоянии не сообщал.

Для Харатьяна этот год стал крайне тяжелым испытанием из-за коронавирусной инфекции. Сначала скончался его тесть, потом инфекцию нашли у отца. Позже артист сам оказался под угрозой заболевания, а съемки новых "Гардемаринов" могли заморозить.

Однако Харатьяну удалось сохранить игривость – что, порой, вызывало довольно неоднозначную реакцию у поклонников. В Сети появилось фото со съемок, где актер позирует без трусов.