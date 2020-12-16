Юморист рассказал, что у них совсем не было денег на еду

Героем нового выпуска шоу Юрия Дудя стал комик Алексей Смирнов. Известный по "Убойной лиге" и Comedy Club, он, как и многие другие юмористы, начинал с КВН. Именно в эти годы артисту пришлось столкнуться с голодом и безденежьем.

Смирнов начал играть в КВН во время учебы в университете. В 2005 г. он вместе с командой "Горячие финские парни" поехал на десять дней в Юрмалу. По словам комика, перед поездкой он потратить 250 руб. на стрижку и сандалии. У него еще оставалось $3, но обменять удалось лишь один.

В первый же день деньги у юмориста закончились – $1 хватило всего лишь на салат. Тогда команда начала голодать. "Потом нашли немножко денег, купили кефир и булку. Стоим, едим это все и видим бомжа, который пьет точно такой же кефир и ест такую же булку", – вспомнил о трудных временах Смирнов.

При этом юмористы постоянно репетировали, суточные же им никто не платил. Резидент Comedy Club добавил:

"Не помню такого ощущения голода больше, мне просто плохо было".

Алексей рассказал в интервью на Ютуб-канале "вДудь", что с тех пор он больше не играл в КВН. Причиной, по его словам, стала ссора с командой.

Сейчас Смирнов считается одним из самых успешных российских комиков. Юморист стал одним из создателей популярного сериала "Внутри Лапенко", кроме того, он по-прежнему выступает, а также занимается организацией выступлений стендап комиков.

Бывшие участники КВН не раз нелестно высказывались о телеигре. Недавно неприятную правду о закулисье поведала известная юмористка.