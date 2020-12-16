Сын актрисы заверил, что за нее не стоит переживать

Некоторое время назад появились слухи о том, что Людмила Поргина заразилась коронавирусом. Данную информацию опроверг сын артистки Андрей Караченцов.

По словам наследника Поргиной, актриса перенесла обычный грипп. Две недели назад Людмила Андреевна присутствовала на похоронах своего друга, где и подхватила болезнь.

"По всем признакам это был обычный грипп, а не коронавирус", - заверил Андрей.

На данный момент вдова Караченцова находится в Турции. Туда актриса поехала для того, чтобы поправить здоровье и отдохнуть.

Перед отъездом Поргина получила отрицательный тест на коронавирус, поэтому беспрепятственно покинула страну.

Сын артистки отметил, что по приезде в Москву мать планирует сдать тест на антитела. Отмечается, что Людмила Андреевна вернется домой 19 декабря, пишет издание "Дни.ру".

"Сейчас мама чувствует себя хорошо", – заявил Андрей.

Он также добавил, что артистка замечательно проводит время – дышит морским воздухом, наслаждается вкусной едой и окружающими красотами.

Ранее стало известно о том, что Поргина рассказала о мошенничестве Натальи Дрожжиной.