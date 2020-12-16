О правах на дом может заявить сын другого артиста

Пока о завещании Валентина Гафта ничего не известно, вопрос о том, кому достанется наследство артиста, остается открытым. По слухам, на него мог претендовать сын актера Вадим, рожденный вне брака, однако позже появилась информация, что вдова Ольга Остроумова переписала все имущество на себя. Сегодня выяснилось, что это не так.

Дом действительно принадлежит жене Гафта, однако так было изначально – недвижимость оформили на актрису еще при покупке. Супруги же разводиться не собирались, поэтому и вопрос о совместной собственности не стоял.

Впрочем, все оказалось не так просто. Журналистам стало известно, что половина дома принадлежит семье Николая Прокоповича, скончавшегося 15 лет назад. Его супруга Инга ушла из жизни за неделю до Валентина Иосифовича, и теперь наследник артистов Константин может претендовать на имущество.

Как рассказал близкий к семье источник, отношения между матерью и сыном были натянутые, и сейчас о намерениях наследника ничего сказать нельзя, передает РИА ФАН.

Валентин Гафт скончался 12 декабря. О том, кому может достаться наследство актера, ранее писало "Утро.ру".