"Живых беречь нужно": Садальского заподозрили в пиаре из-за случая на похоронах Гафта

"Живых беречь нужно": Садальского заподозрили в пиаре из-за случая на похоронах Гафта
Станислав Садальский. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
"Яблоком раздора" стало резкое заявление юмориста о происходящем на церемонии прощания с артистом

Лена Миро прокомментировала заявление Стаса Садальского о том, что на церемонию прощания с Валентином Гафтом пришло мало народу. По мнению светской обозревательницы, артист явился на похороны только ради пиара.

Миро заявила – она не видит в смерти 85-летнего Гафта никакой трагедии, ведь он прожил долгую и интересную жизнь. А что касается традиции, связанной с выставлением тела на сцене театра, то это – настоящее шутовство.

Блогер вспомнила слова Садальского о пустом зале во время прощания с Гафтом. Напомним, юморист пришел в ужас, увидев, что многие артисты проигнорировали новость о похоронах Гафта.

"Живых беречь нужно, а покойным, знаете ли, уже все равно, кто пришел, а кто нет", – отметила Лена.

По словам Миро, пришедшие на похороны Валентина Иосифовича артисты решили таким образом напомнить о себе и привлечь больше внимания, передает РИА ФАН.

Ранее Стаса Садальского осудили за резкое высказывание по поводу похорон Гафта. Представители театра "Современник", в котором и состоялась траурная церемония, сообщили, что все происходило в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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