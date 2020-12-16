По его словам, далеко не всегда все заканчивается плачевно

В СМИ все чаще появляется информация, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и готовится вернуться в строй. По слухам, планировалось ее появление на передаче у Малахова – некоторые сотрудники рассказывали, что в режиме строгой секретности звезду привезли в студию. Однако до сих пор родные не пролили свет на состояние артистки.

О том, что здоровье Заворотнюк улучшилось сообщала Анна Калашникова. Актер из "Моей прекрасной няни" Вячеслав Манучаров говорил, что действительно – болезнь удалось остановить. Врач-онколог Юрий Покровский, который занимается лечением пациентов с похожим диагнозом, заявил, что есть надежда на возвращение звезды к нормальной жизни.

Он рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что во многом ситуация будет зависеть от того, как протекала болезнь у Заворотнюк – к сожалению, подробностей он не знает. Однако, если знакомые утверждают, что недуг удалось победить, то, по его словам, очень многим пациентам в таких ситуациях удавалось вернуться к нормальной жизни. Тем не менее, он предупредил: многое может измениться.

"Привычный жизненный уклад при этом меняется, равно как и работа, отношение ко всем. В такой момент важная роль отведена семье, которая находится рядом", – объясняет врач.

Измениться могут и некоторые мыслительные способности, предупредил Покровский, но при хорошем исходе такие потери будут незначительными – человек сможет вернуться в строй.