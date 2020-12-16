Многое изменится: врач озвучил прогноз по выздоровлению Заворотнюк

Многое изменится: врач озвучил прогноз по выздоровлению Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
По его словам, далеко не всегда все заканчивается плачевно

В СМИ все чаще появляется информация, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и готовится вернуться в строй. По слухам, планировалось ее появление на передаче у Малахова – некоторые сотрудники рассказывали, что в режиме строгой секретности звезду привезли в студию. Однако до сих пор родные не пролили свет на состояние артистки.

О том, что здоровье Заворотнюк улучшилось сообщала Анна Калашникова. Актер из "Моей прекрасной няни" Вячеслав Манучаров говорил, что действительно – болезнь удалось остановить. Врач-онколог Юрий Покровский, который занимается лечением пациентов с похожим диагнозом, заявил, что есть надежда на возвращение звезды к нормальной жизни. 

Он рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что во многом ситуация будет зависеть от того, как протекала болезнь у Заворотнюк – к сожалению, подробностей он не знает. Однако, если знакомые утверждают, что недуг удалось победить, то, по его словам, очень многим пациентам в таких ситуациях удавалось вернуться к нормальной жизни. Тем не менее, он предупредил: многое может измениться. 

"Привычный жизненный уклад при этом меняется, равно как и работа, отношение ко всем. В такой момент важная роль отведена семье, которая находится рядом", – объясняет врач.

Измениться могут и некоторые мыслительные способности, предупредил Покровский, но при хорошем исходе такие потери будут незначительными – человек сможет вернуться в строй.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
Ответить
Да не больная она, если и есть что-то, то явно не так как преподносят. Она умереть должна была уже 5 раз при ее диагнозе.
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