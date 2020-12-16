Звезда заявила, что пытается переубедить всех несогласных

Советская и российская актриса Светлана Дружинина призналась, что нередко расстраивается уровнем образования молодого поколения, которое не может дать ответ на "элементарные вопросы о нашей истории". По словам артистки, многие юные граждане не знают о том, что Крым стал частью России еще в XVIII веке, и с тех пор европейские государства не прекращали попыток "оторвать" полуостров от остальной части страны.

Знаменитость заявила, что поддерживает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, и нисколько не сомневается в правильности принятого властями решения. Более того, Дружинина задает вопрос о принадлежности полуострова, чтобы составить мнение о человеке.

"И тогда все понимаю о нем", – добавила Светлана.

Актриса рассказала, что пытается переубедить противников присоединения Крыма в ходе завязавшегося диалога. А Украина, когда-то располагавшая в своем составе полуостровом, уже не может оправдать вложения ресурсов, сделанного Советским Союзом.

"Посмотрите, что сейчас там происходит. А ведь эта страна была лицом СССР. Сидят с голой задницей", – заявила артистка в интервью "Собеседнику".

Известно, что за свой творческий путь Дружинина прошла немало невзгод, включая роковую гибель старшего сына.