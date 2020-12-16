Тело кремируют: похороны Сапунова из "Воскресения" показали на видео

Тело кремируют: похороны Сапунова из "Воскресения" показали на видео
Андрей Сапунов. Фото: Svetlana Mal'tseva/Global Look Press/www.globallookpress.com
К гробу музыканта возложили цветы

Сегодня в Москве попрощались с экс-участником группы "Воскресение" Андреем Сапуновым. Видео с траурной церемонии оказалось в распоряжении журналистов.

Проводить музыканта в последний путь пришли родные и друзья. К гробу артиста несли букеты роз, лилий и хризантем, а в зале играли песни, которые сочинил Сапунов. В кадре можно увидеть и самого покойного гитариста, а также его прижизненное фото, расположенное неподалеку.

Церемония прошла на Хованском кладбище. Как сообщает "Пятый канал", там же и кремируют тело знаменитости.

Андрей Сапунов скончался 13 декабря, на 65-м году жизни. У артиста остановилось сердце, медикам не удалось его реанимировать.

Из "Воскресения" певец ушел в 2016 году. Также он выступал в составе ВИА "Самоцветы" и играл с группой "Олимпия". А вот о личной жизни Сапунова известно не многое.

Карина СИРАЗОВА

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